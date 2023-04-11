ضبط وإعدام أكثر من 5 أطنان مخللات منتهية الصلاحية بمصنع مخالف فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه مراقبو الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات، بمدينة فاقوس، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط 5 طن جزر مخلل لسوء التخزين وعدم وجود بيانات داخل المصنع، وتم إعدام 465 كجم ملح ومخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.