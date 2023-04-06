وكيل "صحة الشرقية" يناقش خطة منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، اجتماعا مع اللجنة الإشرافية علي منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والعلاج الحر، وصحة البيئة، ومكافحة العدوى، والشئون القانونية" بالمديرية، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الشهرية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة خطة العمل بمجمع المحارق بالخطارة، والذي يحتوي على 11 محرقة، من إجمالي 14 محرقة بالمحافظة، وإجراءات معالجة النفايات الطبية الخطرة المتولدة من منافد تقديم الخدمة الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، ومختلف المحافظات الأخري المجاورة وفقاً للتعاون المشترك، ومناقشة الموقف الحالي للمحارق، والمعالجة اليومية للنفايات والتي تصل من 8 إلي 13 طن يومياً، وموقف السيارات الخاصة بنقل النفايات، وخطة تشغيلها والصيانة الدورية لها، وإجراءات صيانة المحارق من خلال شركات الصيانة، ومناقشة خطة توريد السولار اللازم للعمل عن طريق السيارات التابعة لشركة التعاون للبترول، إلي مجمع المحارق بالخطارة.

كما شدد وكيل الوزارة علي متابعة المديونيات الخاصة بمستشفيات المحافظة، بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، وعلي المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ومتابعة إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية بها، كما ناقش خطة النقل الآمن للنفايات الطبية من الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.