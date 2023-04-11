"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية البيهو مركز سمالوط

المنيا – حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية البيهو مركز سمالوط، والتى بدأت أمس وتستمر اليوم، وذلك في إطار الاهتمام بأهالي المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية، وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكان الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أعلن أنه تم تنفيذ فعاليات القافلة بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص، خلال يومي 27 و28 من مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1917 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

كما أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 401 حالة جراحة، 528 حالة أطفال، 356 باطنة، 97 نساء، 53 اسنان، 195 جلدية، 236 انف واذن، 51 تنظيم أسرة، بالإضافة انه تم اجراء 125 حالة تحاليل مختلفة واجراء حالتي موجات صوتية، و اجراء 5 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 114 متردد وتم خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 146 متردد وتم استخدام 10 عيادات متنقلة.