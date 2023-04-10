وزير الصحة يشهد بروتوكول تعاون لإطلاق المنصة الإلكترونية لترصد مضادات الميكروبات

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وإحدى شركات الاستشارات و الأبحاث الدوائية ، للتعاون في رقمنة الترصد القومي والتقييم الاقتصادي للمضادات الحيوية، وإطلاق المنصة الإلكترونية لتتبع وترصد مضادات الميكروبات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البروتوكول، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وإسهامًا في الحد من المشكلة العالمية الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، تحقيقًا للرعاية الصيدلية الشاملة لجميع المواطنين، بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أنه بموجب البروتوكول يتعاون الجانبان في عمل دراسات وتقديم استشارات متعلقة باقتصاديات الصحة والدواء في مجالات ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكذلك التعاون في إنشاء برنامج أو منصة لإدخال البيانات من المستشفيات المشتركة في الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتحليلها وإصدار تقارير بصددها.