اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن سقوط طائرة بدون طيار فى مطار "بيلجورود"

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:29 م
روسيا تعلن سقوط طائرة بدون طيار فى مطار "بيلجورود" طائرة بدون طيار ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سقطت طائرة بدون طيار مجهولة الهوية على أرض مطار مدينة "بيلجورود" الروسية، التى تبعد حوالى 40 كم عن الحدود الأوكرانية. 

وذكرت هيئة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، أن المسيرة سقطت بعد ظهر أمس الاثنين وألحقت أضرارا طفيفة بسياج المطار دون وقوع إصابات في الأرواح.

يُشار إلى أنه تم إغلاق مطار بيلجورود منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، بموجب نظام تقييد حركة الطيران فى جنوب روسيا ووسطها، كما تتعرض مقاطعة بيلجورود لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، حيث فُرض فى جميع أراضي المقاطعة مستوى عال من التهديد الإرهابى.


روسيا

طائره بدون طيار

مطار بيلجورود

اوكرانيا

الحدود الاوكرانيه



الموضوعات المتعلقة

رئيس بيلاروسيا: روسيا ستدافع عن مينسك حال التعرض لعدوان

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:07 م

الكرملين: روسيا تلتزم بالقانون الدولي وأمريكا تسترشد بالقواعد

الأحد، 09 أبريل 2023 07:00 م

روسيا: رد فعل الغرب على خططنا بنشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا "هستيرى"

الأحد، 09 أبريل 2023 03:00 م

روسيا تطور طائرات لمكافحة الأقمار الصناعية

الأحد، 09 أبريل 2023 02:59 ص

روسيا تحتج على تصريحات مبعوث كندا بالأمم المتحدة بشأن استهداف مدّون روسى

السبت، 08 أبريل 2023 03:00 ص

روسيا تعرب عن استعدادها للمشاركة فى بناء محطة للطاقة النووية بفيتنام

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة