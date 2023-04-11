خالد الفقى: طرح الشركات العامة فى البورصة يساهم فى تحديث الصناعة

أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية أن الدولة تولى اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية بدعم الصناعة وذلك على مسارين الأول هو إنشاء مصانع جديدة فى الصناعات المهمة والحيوية، والثانى تحديث المصانع القائمة ؛بما يضمن زيادة الإنتاج، وبالتالى توفيره للسوق المحلى وللتصدير.

وتنفذ الحكومة برنامجا للطروحات يضم عشرات الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام لتنشيط السوق سواء من خلال الطرح فى البورصة أو الطرح لمستثمر استراتيجى.

أضاف الفقى ل" اليوم السابع" أن طرح الشركات فى البورصة ولمستثمر استراتيجى سيساهم بشكل كبير فى مكاسب عديدة للشركات أبرزها تحديث وتوطين الصناعة من خلال ضخ استثمارات جديدة فى الشركات، وإدخال " نو هاو" للشركات المحلية؛ بما يعظم من أصول الشركات، ومن مواردها من خلال زيادة الإنتاج وتنويعه وفتح أسواق تصديرية جديدة.

أشار إلى أن ميزة ضخ استثمارات جديدة يعنى الحفاظ على العمال، بل وزيادة عدد العاملين ورفع الكفاءة لاستيعاب الطاقات الإنتاجية المتوقعة مع دخول مستثمرين محليين أو أجانب.