"الصناعات المعدنية": مصنع جديد للألومنيوم يضيف مليار دولار للاقتصاد الوطنى

كتب عبد الحليم سالم

‏كشف المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن تدشين مصنع جديد للألمونيوم في منطقة سفاجا على مساحة 565 فدانا بمثابة إضافة مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني بما يشمل التصدير وتوفير الاحتياجات المحلية.

و‏كان الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال أعلن مؤخرا عن تدشين مصنع جديد للألمنيوم بمنطقة سفاجا، إضافة إلى دراسة تدشين مصنع آخر لإنتاج المادة الخام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتوفير الاحتياجات المحلية والحد بشكل كبير من الاستيراد.

و‏أضاف خالد الفقى لـ"اليوم السابع"، أن صناعة للألمونيوم من أهم الصناعات التي تتميز بها مصر، والتي يتم تصدير حوالي 70% من إنتاجها للخارج في الوقت الذي يحتاج السوق المحلي إلى كمية كبيرة، لافتا إلى أن إنشاء مصنع جديد‏ بمثابة توفير احتياجات محلية كثيرة وزيادة الصادرات في الوقت نفسه، علاوة على توفير آلاف فرص العمل الجديدة، سواء في منطقة سفاجا أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علاوة على تعظيم أصول وقدرات شركات قطاع الأعمال العام.

‏وثمن المهندس خالد الفقي ، تحركات وجهود الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام؛ لتطوير الشركات وتحديثها بدلا من تصفيتها، علاوة على تعظيم أصولها؛ مما يضيف كثيرا للاقتصاد الوطني ويحمى عمال مصر ويزيد الإنتاج والصادرات.