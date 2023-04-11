تشغيل تجريبى لمستشفى طهطا احتفالا بعيد سوهاج القومى.. اعرفه × 9 معلومات

تحتفل محافظة سوهاج فى العاشر من أبريل من كل عام بعيدها القومى، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال، عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا وجهينة، ما اضطر جنود الحملة إلى مغادرة جهينة والانسحاب من سوهاج، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من أبريل 1799 ليصبح عيدها القومى الذى تحتفل به كل عام.

وفى هذا الإطار تقوم المحافظة بإفتتاح العديد من المشروعات الهامة في مقدمتها المشروعات حيث تهدف عملية تطوير النمظومة الصحية إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة فى مقدمتها فيروس كورونا المستجد.

ففى مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج هناك صرح طبى جديد سوف يتم إطلاق التشغيل التجريبى له في عيد سوهاج القومى تعرف عليه من خلال المعلومات التالية:

1 – مستشفى طهطا العام يوجد بمدينة طهطا شمال المحافظة.

2 – نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبا.

3- التكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه.

4 – مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

5 – أعمال التطوير تاتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية.

6 – العمل بالمستشفى بدأ به في فبراير 2020م .

7 - المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية".

8 - المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم .

9 - المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس .



جولة داخل مستشفى طهطا العام



مستشفى طهطا العام



مستشفى طهطا العام



مستشفى طهطا العام بعد تطويره