تحرير محاضر لمخالفات بيئية وتموينية بالمخابز البلدية بقرى إهناسيا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف، حملة مكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية بقرى النويرة وشرهي وشاويش شارك فيها مسئولي البيئة بالوحدة المحلية ومفتشي التموين تحت إشراف أحمد عبد الصمد نائب رئيس المدينة.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا لمخالفات بالمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتدني مستوى النظافة بالغرف وأدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.