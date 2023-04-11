تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب فى كفر شكر لمايو المقبل لسماع المرافعة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلي، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، تأجيل نظر قضية مقتل شاب أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك بطلق ناري في الرأس بقرية كفر الشهاوي خاطر دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على يد 5 متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "أحمد ع س خ"، 35 سنة سائق، ومقيم بشبرا الخيمة وآخر بقرية البقاشين بمدينة كفر شكر، و"محمود ع س خ"، 31 سنة، مقيم بشبرا الخيمة وآخر بقرية البقاشين دائرة المركز، و"عزى ص ع د"، 20 سنة، عامل بمزرعة دواجن ومقيم بقرية البقاشين دائرة المركز، و"محمود ص ع د"، 31 سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية البقاشين دائرة المركز، و"صبرى ع م"، 30 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة بهتيم بقسم ثان شبرا الخيمة، قتلوا المجني عليه "محمد ع ا"، 35 سنة، مالك مخزن للمخلفات البلاستيكية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفر بالمجني عليه، حتي قام أحدهم بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري المستخدم، محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، والواردة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وذلك حال تواجد باقى المتهمين بموقع الحادث لشد من أزره.

وكانت قد تمكن رجال البحث الجنائي بالقليوبية من كشف ملابسات واقعة مقتل شاب أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك بطلق نارى فى الرأس بقرية كفر الشهاوي خاطر، التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث كان هناك خلاف بين المتهمين والمجنى عليه بسبب مبلغ 10 آلاف جنيه، أخذها المجنى عليه لشراء سلاح ناري للمتهمين، وتم المماطلة فى إعطائهم المتفق عليه أو رد المبلغ المالي، فنشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة أمام مصنع لإعادة تدوير البلاستيك خاصة المجني عليه فبادر المتهمين بإطلاق الرصاص على المجني عليه، وسقط قتيلا فى الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي.

وأكدت التحريات، أنه بعد تنفيذ المتهمين الخمسة جريمتهم بقتل المجني عليه، والتأكد من مصرعه قاموا بالاستيلاء على هاتف المجني عليه وسرقة جهاز تسجيل الكاميرات خاصة مصنع تدوير البلاستيك الذى شهد مسرح الجريمة، وفروا هاربين قبل ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر من تحديد مكان اختباء المتهمين بمنطقة شبرا الخيمة ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم ضبطهم جميعا والأسلحة المستخدمة فى الجريمة، وتم عرضهم على النيابة العامة والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.