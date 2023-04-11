القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بواشنطن

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بواشنطن.

وفى وقت سابق أوضح مصدر حكومي فيدرالي في الولايات المتحدة لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الاثنين، أن المسلح الذي هاجم مصرف "أولد ناشونال بنك" في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية قبل قليل "يبدو أنه كان موظفاً سابقاً به".

وأضافت القناة الأمريكية أن البندقية المستخدمة في إطلاق النار على المصرف كانت من طراز "AR-15"، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تعتقد أن "المسلح الوحيد" في حادث إطلاق النار "له علاقة بالبنك ويبدو أنه كان موظفاً به"، ومؤكدة على أن السلطات الأمريكية لا تزال تعمل على إثبات هذا الارتباط.