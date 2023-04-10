اليوم السابع
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"سي إن إن" تكشف هوية منفذ هجوم مدينة لويفيل الأمريكية

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:00 م
"سي إن إن" تكشف هوية منفذ هجوم مدينة لويفيل الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أوضح مصدر حكومي فيدرالي في الولايات المتحدة لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن المسلح الذي هاجم مصرف "أولد ناشونال بنك" في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية قبل قليل "يبدو أنه كان موظفاً سابقاً به".

وأضافت القناة الأمريكية أن البندقية المستخدمة في إطلاق النار على المصرف كانت من طراز "AR-15"، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تعتقد أن "المسلح الوحيد" في حادث إطلاق النار "له علاقة بالبنك ويبدو أنه كان موظفاً به"، ومؤكدة على أن السلطات الأمريكية لا تزال تعمل على إثبات هذا الارتباط.

 


سي إن إن

لويفيل

هجوم مدينة لويفيل

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