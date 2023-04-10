اليوم السابع
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بايدن عن حادث إطلاق النار بمدينة لويفيل الأمريكية: نصلى من أجل أرواح الضحايا

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:37 م
بايدن عن حادث إطلاق النار بمدينة لويفيل الأمريكية: نصلى من أجل أرواح الضحايا بايدن

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نعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضحايا عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم الإثنين، في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 6 أخرين.

وكتب بايدن: "مرة أخرى ننعى أمتنا بعد عمل لا معنى له من أعمال العنف المسلح، أنا وجيل نصلي من أجل الأرواح التي فقدت وتأثرت بإطلاق النار اليوم".

وأضاف: "يدفع الكثير من الأمريكيين ثمن التقاعس عن حياتهم، متسائلا: "متى سيتصرف الجمهوريون في الكونجرس لحماية مجتمعاتنا؟".

وتتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لعمليات إطلاق نار متكررة، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، الليلة الماضية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.

 

 

 

 


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