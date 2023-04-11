السجن المؤبد لـ 4 متهمين بسرقة توك توك بالإكراه من شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين "ص.ح" و"م.ع" و" م.و" و"م.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه 'م.و" فى الطريق العام بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أن المتهمين طلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن واستدرجوه إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاموا بتهديده بسلاح نارى فرد روسى وسلاح أبيض واستولوا منه على التوك توك وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ا"بالسجن 15 سنة لاتهامه بوضع النار عمدا فى منزل المجنى عليها "ا.م" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم يحرق ووضع النار عمدا وإتلاف منزل المجنى عليها بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.