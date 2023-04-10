السجن 15 سنة لمتهم بحرق منزل سيدة فى سوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ع.ا" بالسجن 15 سنة لاتهامه بوضع النار عمدا فى منزل المجنى عليها "ا.م" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم يحرق ووضع النار عمدا وإتلاف منزل المجنى عليها بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وقام بتهديده بسلاح واستولى منه على متعلقاته الشخصية ونقوده وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





