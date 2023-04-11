"الحبشى" أشهر مساجد البحيرة الأثرية.. الملك فؤاد وضع حجر أساسه 1920 (صور)

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن أشهر المساجد بالبحيرة مع بداية شهر رمضان المبارك، لابد أن نتذكر مسجد الحبشى بمدينة دمنهور، الذى أقيم منذ أكثر من100 عام، ليدخل ضمن المساجد الأثرية فى مصر عن جدارة، ويكون شاهدا على تطور العمارة الإسلامية بفنونها المختلفة.

عدسة "اليوم السابع" رصدت بالفيديو والصور مسجد الحبشى، أقدم مساجد مدينة دمنهور بالبحيرة.

ويرجع بناء مسجد الحبشى الى عام 1920 عندما د بوضع حجر اساس هذقام الملك فؤاد المسجد عند زيارته لمدينة دمنهور 1920.

وقام حسين باشا الحبشى وهو من أعيان مدينة دمنهور بناء المسجد الذى سمى بأسم عائلته بناءعلى طلب والده محمود باشا الحبشى الذى اوصى بدفنه داخل المسجد ولكن القدر لم يمهله ودفن فى مدافن العائلة نظرا لعدم اتمام المسجد فى هذا الوقت.

ويتكون مسجد الحبشى المصمم على طراز العمارة المملوكية من الداخل من ثلاثة أروقةيحيط بهما حديقه وسبيلان لمياه الشرب ويحيط بهذا المسجد سور يوجد به بابان يؤديان إلى حديقة المسجد.

وأعتمدت وزارة الآثار مسجد الحبشى بدمنهور كمسجد أثرى منذ عام 2017 نظرًا لعراقته وتاريخه القديم الذى امتد لأكثر من 100 عام.

من جانبه أكد الشيخ رمضان عبد الحفيظ إمام وخطيب مسجد الحبشى إن هذا المسجد له وهج خاص بين مساجد البحيرة بأكملها نظرا لقيمته الاثرية والمعمارية.

مضيفا انه تم توسعة المسجد بحيث يتم استعياب كثافة المصلين خاصة فى شهر رمضان حيث يتوافد عليه المئات من كافة أحياء دمنهور لأداء صلاة العشاء والتراويح فى أجواء روحانية خالصة.

وأوضح الشيخ عبد الحفيظ انه من ضمن مزايا الحبشى انه تعقد به الملتقيات الفكرية الدينيه والندوات التثقيفية الكبرى التى تقيمها وزارة الاوقاف الى جانب اقامة عقود القران للمقبلين على الزواج بالاضافة الى دوره التوعوى فى رفع مستوى الثقافة الدينية لدى الشباب وكذلك دوره فى إصدار الفتاوى .



من جانبه أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارالأوقاف بالبحيرة على وجود خطة دعوية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك بكافة مساجد المحافظة.

مضيفا أن خطة مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان تضم إقامة الشعائر ومنها صلاة التراويح والتهجد وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى وذلك لرفع مستوى الوعى الدينى ونشر قيم الإسلام الوسطى بين المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تقرر فتح عدد من المساجد للاعتكاف فى أواخر شهر رمضان ويبلغ عددها 265مسجدا بكافة مراكز محافظة البحيرة . فيما يبلغ عدد المساجد التى يقام بها صلاة التهجد 365 بالاضافة الى فتح 476 ساحة لاقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة إلى أنه تقرر الموافقة على 2293ساحة لاقامة شعائر صلاة عيد الفطر تحت أشراف كامل من وزارة الأوقاف.

وبالنسبة للملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان المبارك أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لإقامة عدد كبير من الملتقيات الفكرية والدعوية بالمساجد الكبرى بمراكز المحافظة ومنها مسجد التوبة والهداية وأبو الريش والحبشى بمدينة دمنهور، مضيفا أن الملتقيات الفكرية يحاضر بها عدد من رموز الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف

وأشار وكيل وزارة الأوقاف ان المحاضرات الفكرية التى تعقد بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك تتنوع ملفاتها ومنها محاضرات وندوات عن أخلاق الصائمين ومكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية وقيم الأدب والاحترام فى الإسلام.



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (2)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (3)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (4)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (5)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (6)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (7)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (8)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (9)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (10)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (11)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (12)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (13)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (14)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (15)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (16)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (17)



مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة الأثرية (18)