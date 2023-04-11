التحالف الوطنى: توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم

كتب مدحت وهبة

وزعت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كراتين المواد الغذائية على الأسر الاولى بالرعاية بقرى محافظة الفيوم

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية على دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الفيوم من خلال توزيع 25 طن مواد غذائية ويصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 45 ألف كرتونة في انحاء الجمهورية خلال الشهر المعظم.

وأشار عبد الفتاح ان فرق عمل المؤسسة وتطوعيها انطلقوا في التوزيع فى عدد من القرى وتوابعها منها قري قلشماة وشحاتة مركز اطسا وقرى الجبلاية والجبل وعفيفى وزهدي وقصر رشوان والمقاتلة وخليفة يونس والمعصرة وفرقص مركز طامية وقوته ودار السلام بمركز يوسف الصديق وقرية شكشوك وقرى الزغبي والحرجاية وابو جنشو وكفر عمرو البورة مركز ابشواي.

وأوضح عبد الفتاح أن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.