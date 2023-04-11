الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج: الأعمال الدرامية شهدت طفرة بفضل الشركة المتحدة

كتب محمود راغب

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن الأعمال الدرامية تعد من سمات شهر رمضان الفضيل، وأن العديد من أبناء مصر فى الخارج والداخل على حد سواء وكذلك كل أبناء الوطن العربي ينتظرون كل عام ما يتم انتاجه من الأعمال الدرامية خصيصا لشهر رمضان الذى يعد مهرجانا للدراما العربية.

وأضاف بهجت العبيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأعمال الدرامية فى الآونة الأخيرة شهدت طفرة في الإنتاج لم تكن لتظفر بها ما لم تقم عليها شركة بحجم المتحدة للخدمات الإعلامية التي تحرص على توفير الإمكانات المطلوبة بشكل مناسب لكل عمل من هذه الأعمال التى تتنوع لتشمل أغلب الأشكال الدرامية: تاريخية واجتماعية ودينية وكوميدية فضلا على الأعمال التأريخية التي تسجل في شكل فني راق تلك الفترة المعاصرة العصيبة التي مرت على مصر والمنطقة العربية، لتقدم نماذج من الفداء والتضحية والبطولة لأبطال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة، ولعل مسلسل الاختيار في أجزائه المختلفة يعد نموذجا لهذه المعالجة الفنية الدرامية الرائعة.

وأضاف العبيدي أن الأعمال الدرامية التي أنتجتها الشركة المتحدة تأتي هذا العام استمرارا لما قدمته في الأعوام السابقة، فوجدنا مسلسل الكتيبة 101 الذي يعرض حجم المؤامرة التي حيكت على مصرنا الغالية، وتقدم للمشاهد حقيقة هذه الحرب التي واجهها الشعب المصري بكل جسارة وإقدام، مؤكدا أن مخرج المسلسل وأبطاله استطاعوا أن ينتزعوا الدموع ببراعة فائقة وصدق بالغ في الإحساس هذا الذي انعكس بدوره على المشاهد الذي عاش التفاصيل بدقة كبيرة وتعايش مع الأحداث بشدة وتمنى أن يكون واحدا من هؤلاء الذين دافعوا عن الوطن.

وتابع: استطاع المسلسل بفضل ما توفرت له من الإمكانات أن يعكس صورة الأعمال البطولية الخارقة التي قام بها قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة، لافتا إلى أن هذه الأعمال مهمة للغاية لأبناء الجيل الثانى والثالث لأبناء المصريين فى الخارج كونها تغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوسهم.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدى الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.