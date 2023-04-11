اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بيت العائلة المصرية ببرلين: الكتيبة 101 يغرس الانتماء فى أبنائنا بالخارج

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:30 ص
بيت العائلة المصرية ببرلين: الكتيبة 101 يغرس الانتماء فى أبنائنا بالخارج رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين خلال متابعة مسلسل الكتيبة 101
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين بألمانيا ، بمسلسل الكتيبة 101 ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والذى يعرض خلال مسلسلات رمضان 2023 .
 
وأشار رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين ، إلى أن مسلسل الكتيبة 101 من أهم المسلسلات التى يحرص أبناء الجالية على متابعتها خلال شهر رمضان ، لما يحمله المسلسل من قيمة فنية تجسد تضحيات الجيش والشرطة ضد الإرهاب ، ويغرز فى أبنائهم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، قائلا :"كل يوم بنتجمع قدام الشاشات ونحرص على وجود أبناءنا وأحفادنا لمتابعة كل حلقة من حلقات المسلسل ".
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.
 
 
WhatsApp Image 2023-04-09 at 9.48.28 PM

رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين خلال متابعة مسلسل الكتيبة 101

 

 
 

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101



الموضوعات المتعلقة

مواعيد عرض الحلقة الـ 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 علىON و ON دراما

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:00 ص

نور وآمنة علاقة حب وسط النيران في مسلسل الكتيبة 101

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:00 ص

الكتيبة 101 الحلقة 19 .. آسر ياسين "خالد" يوجه التحية للشهداء.. والقبض على فتحى عبد الوهاب "وحيد" بعملية تحمل اسم الشهيد هانى نبيل بعد عودة عمرو يوسف "نور" من جديد ومعرفة مكان أبو دعاء

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:51 م

الكتيبة 101 الحلقة 19.. القبض على فتحى عبد الوهاب بعملية تحمل اسم الشهيد هانى نبيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة