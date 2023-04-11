"الأنصاري" يتفقد عددا من المشروعات بعد انتهاء أعمالها بالغرق في الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددا من المشروعات الخدمية بعد انتهاء أعمالها الإنشائية، بقرية الغرق، التابعة لمركز إطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

رافق المحافظ خلال الجولة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، كل من خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندسة سها جمال الدين، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة، ممثل الشركة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، وحازم حسني، مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم.

بدأت الجولة، بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد بقرية الغرق، على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4,5 مليون جنيها، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ووجه "الأنصاري"، بسرعة دخول الموقف الخدمة، مع توفير دورات مياه به، وإقامة مظلة لانتظار المواطنين.

كما تفقد المحافظ، ومرافقوه، السوق العمومي الجديد بالقرية نفسها، على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 5 ملايين جنيها، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم 44 محلًا "باكية"، ومكاتب إدارية، ومواقع خدمات للمترددين للبيع، والشراء، ودورات مياه.

كما شملت الجولة، تفقد مجمع الخدمات الزراعية بالغرق، على مساحة 450 متر مربع، بتكلفة 5.4 ملايين جنيها، وبلغ نسبة تنفيذه 100%، ويضم جمعية زراعية، ووحدة للطب البيطري، ومركزا للإرشاد الزراعي.

وأوضح، أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انتهت أعمالها، بالفعل وجاري العمل على مراجعتها، ومعاينتها النهائية، لتسليمها بهدف دخولها الخدمة بكامل طاقتها، وقد أوشك البعض الآخر على الانتهاء، وبلغت نسب تنفيذ عالية، مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية، حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.