أزهر الشرقية يقعد المقابلات الشخصية لرؤساء ومساعدى لجان الشهادة الثانوية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرت منطقة الشرقية الأزهرية ، المقابلات الشخصية للمرشحين لجان الشهادة الثانوية للعام الدراسي من المعلمين بمختلف إدارات ومعاهد المنطقة ممن تنطبق عليهم الشروط ممن تقدموا بطلب إلكتروني على موقع بوابة الأزهر أو بطلب يدوي لإدارة الامتحانات.

وتكونت اللجنة المُشرِفة على المقابلات من: الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية رئيسًا ، وعضوية كلاً من ، الوكيل الثقافي، الدكتور عبدالله حسين ، الدكتور عطا حسيني ، مدير إدارة الامتحانات ، و الشيخ عاطف شومان ، مدير التعليم الثانوي ، وعضو الشؤون القانونية ، ومدير إداره التنسيق.

وأكد "الجنيدى" أن الهدف الرئيسي من إجراء تلك المقابلات يكمن في اختيار أفضل الكوادر البشرية والكفاءات العالية من بين المرشحين لقيادة اللجان على الوجه الأمثل، وتحقيق الهدف المنشود من الامتحانات والخروج بها بصورة مشرفة ولذا تأكدنا مما يلى.

مدى إلمام المرشحين بحقوق وواجبات كلاً من المعلم والطالب. قدرة المرشحين على تنفيذ كافة ضوابط وتعليمات الامتحانات على الوجه الصحيح ، كيفية قيادة اللجان بكفاءةٍ عالية لاختيار من يتمتعون المرونة التامة . قدرة المرشحين على العمل تحت الضغوط للتغلب على المعوقات وإزالة ما يعكر صفو اللجان.

مدى القدرة على توفير العدالة لجميع المشاركين بأعمال اللجان ، قدرة المرشحين على ضبط اللجان واتاحة الفرصة لجميع الطلاب من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر . مدى إلمام رؤساء اللجان ومساعديهم بكافة الجوانب الإدارية والتربوية كي يتحقق المنشود من العملية الامتحانية.

وأضاف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة بأن المنطقة الأزهرية تولي كل الاهتمام باختيار أفضل المرشحين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية كي تسير لجان الامتحانات سيرًا حسنًا دون شكاوى أو مخالفات مؤكدًا أن المقابلات الشخصية قد شهدت هدوءًا وتنظيمًا غير مسبوق بالديوان العام.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بأن تلك المقابلات تأتي في ضوء توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات وتم تمكين جميع المرشحين ممن تقدموا بطلب إلكترونى أو يدوى.

بينما أفاد مدير التعليم الثانوي، أنه تم طرح عدد من الأسئلة الشفهية للمرشحين للتأكد من القدرة الفعلية للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.