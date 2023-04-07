وضع حجر أساس مجمع أزهرى متكامل بمدينة العاشر من رمضان

وضع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، حجر الأساس لبناء مجمع أزهري متكامل (تمهيدي/ ابتدائي إعدادي/ ثانوي)، بالحي الرابع عشر في مدينة العاشر من رمضان، بحضور لفيف من علماء الأزهر الشريف من المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر، وعدد من أفراد المجتمع المدني ورئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وفضيلة الدكتور سعيد عامر أمين عام الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمود عبدالصمد مدير الإدارة ، وفضيلة الشيخ حسونة عبدالرحمن وكيل الإدارة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن تأسيس هذا الصرح الأزهري يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور المستمرة، بتوفير أماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة للالتحاق بالمعاهد الأزهرية في مدينة العاشر من رمضان ، موجهًا الشكر لجميع أعضاء الجمعية الخيرية التي سوف تنفذ أعمال البناء طبقًا للضوابط الواردة من الأزهر الشريف.

هذا وتشهد معاهد إدارة العاشر من رمضان طفرة تعليمية بكافة المرحل بفضل الجهود التي يوليها رئيس المنطقة الأزهرية تجاة معاهد العاشر من رمضان وكذلك متابعة جادة ومستمرة لمدير الإدارة التعليمية .

وفي سياق متصل،أعلنت أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم المرشحين للمنافسة على العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية للمستويات كافة حيث تم اختيار عشرة طلاب لكل مستوى ممن حصلوا على أعلى الدرجات في تصفيات المرحلة الثانية للمسابقة ذاتها والتي عقدت مطلع شهر مارس الماضي بمقر ديوان عام المنطقة تحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم وتمت بكل شفافية وحياد مؤكدًا أنة تم تسجيل كافة إجابات الطلاب بالصوت والصورة لضمان الشفافية وإعطاء كل طالب حقه .

وأضاف المسؤل الإعلامي للمنطقة أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية قد تم التواصل مع جميع الطلاب المرشحين وتوفير حافلة خاصة لسلامة وصولهم إلى مقر عقد التصفيات النهائية ، حيث تحدد موعد التاسع من أبريل الحالي ليكون موعد عقدها بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة .