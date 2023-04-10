4 خطوات يجب على مريض السكري اتباعها في وقت النوم

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة صحية لا رجعة فيها ويصعب التعايش معها، تحدث الحالة مع وجود مستويات عالية من الجلوكوز في الدم في الجسم بسبب نقص إنتاج الأنسولين.

لكن هل تعلم أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التحكم في الأعراض المصاحبة لهذه الحالة والحفاظ على المستويات تحت السيطرة؟ في هذه المقالة ، سوف نشارك نصائح إدارة مرض السكري التي يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

مستويات السكر في الدم

وفقا لموقع "thehealthsite" على الرغم من أنه لا رجعة فيه، إلا أن مرض السكري يمكن أن يمنح المريض وقتًا عصيبًا لمواصلة الأنشطة اليومية، يعطي مرض السكري غير المنضبط دعوة إلى العديد من المضاعفات الصحية، مثل كثرة التبول، والعطش المفرط، وزيادة الجوع، وأطنان من المشاكل الأخرى التي يمكن أن تعيق حياتك الهادئة.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض المدرجة التي يمكن أن تخبرك عندما يخرج مرض السكري عن السيطرة:

زيادة العطش

فقدان الوزن غير المبرر

كثرة التبول

دائما الشعور بالتعب

رؤية ضبابية

هل هذا يجعلك تشعر بأن حياتك قد دمرت ولن تستمتع بها أبدًا بالطريقة التي اعتدت عليها عندما لم تكن مصابًا بالسكري؟ ليس حقيقيًا! من المؤكد أن الحالة لا رجعة فيها، ولكن يمكن إدارتها من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة، نظرًا لظهور معظم هذه الأعراض ليلًا ، فإن أحد أسوأ الأمور التي يجب على مريض السكري التعامل معها هو قلة النوم.

قمنا بإدراج 4 إجراءات ليلية، أو يمكنك تسميتها طقوس ليلية يجب على مريض السكري اتباعها للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

روتين النوم لمريض السكري

إذا خرجت مستويات السكر في الدم عن السيطرة وتعاني من أسوأ الأعراض المرتبطة بالحالة ، فاتبع هذه الخطوات السهلة قبل النوم ليلاً، لا يمكن أن تساعدك إجراءات النوم هذه على إدارة مستويات الجلوكوز في الدم فحسب ، بل ستتمتع أيضًا بنوم هانئ ليلاً.

شاي البابونج

يمكن أن يساعدك كوب من شاي البابونج الطازج على النوم بشكل أفضل - هذا ما تعرفه بالفعل، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم؟ نعم ، شاي البابونج غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تناول سبع حبات لوز منقوعة

إذا كان مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا ، ففكر في تناول ما لا يقل عن 7 حبات لوز منقوعة كل ليلة قبل النوم، هذه المكسرات مليئة بالمغنيسيوم والتريبتوفان التي تعمل على تحسين نوعية نومك والتحكم في آلام الجوع الليلي.

يمكن لبذور الحلبة أن تصنع المعجزات

بذور الحلبة المنقوعة غنية بخصائص سكر الدم التي تساعد في تخفيف مستويات السكر في الدم في الجسم.