يربط شمال قارة أفريقيا بجنوبها.. تعرف على مشروع "القاهرة - كيب تاون"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يحظى مشروع الطريق البري " القاهرة -كيب تاون " بأهمية كبيرة، ففى عام 2021 بدأت مصر العمل فى المشروع الذى يربط بين شمال القارة الأفريقية بجنوبها ويربط 10 دول إفريقية أطلق عليه طريق "القاهرة - كيب تاون" ومن المقرر أن يتم تنفيذه بنهاية عام 2024.

ونفّذت وزارة النقل المصرية، جميع الأعمال حتى أرقين في السودان، حيث يمرّ طريق القاهرة - كيب تاون 10 دول إفريقية منها ألف ومئة كيلو متر 1155 كم في مصر، ويسهم في اختصار المدة الزمنية بين شمال وجنوب إفريقيا بمتوسط 5 أيام فقط، ويحقق حلم الربط بين القاهرة وجنوب إفريقيا.

والطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة فى اتجاه أسوان مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ويبلغ طوله 9700 كم، وسيكون بمثابة أطول طريق برى فى إفريقيا.

المرحلة الأولى من المشروع تمتد من الإسكندرية حتى أرقين على الحدود بين مصر والسودان، وسيمر الطريق عبر مصر بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وسيكون الطريق الجديد بمثابة محورا لحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، وسيساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا.

كما سيسهل حركة النقل البري بين الدول المار بها وسيكون بإمكان أى مستثمر نقل بضاعته لأي دول من الدول التى يمر به الطريق في زمنٍ قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورًا، وسيخدم المواطن المصري والإفريقى ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.