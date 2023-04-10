اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 09:59 م
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وكيل تعليم الدقهلية يناقش استعدادات امتحان نهاية العام بـ5 توجيهات.. اعرفها

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:46 م
وكيل تعليم الدقهلية يناقش استعدادات امتحان نهاية العام بـ5 توجيهات.. اعرفها جانب من الاجتماع
الدقهليه شريف الديب

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اجتمع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وهانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام التعليم العام عصام عمارة، وعبد العظيم السعيد، رئيس مجلس الامناء والآباء والمعلمين بالمديرية لمتابعة آخر استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستنطلق فى 6 مايو المقبل.

 

وتناول الاجتماع عدة نقاط منها ضرورة انتهاء جميع المعلمين من شرح مناهج الفصل الدراسى الثانى حسب الخطط الزمنية المعتمدة للمناهج وبيان الأجزاء المخصصة للاطلاع فى مناهج صفوف النقل.

 

وأكد شعبان على واضعى الأسئلة بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحرى الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط للفصل الدراسى، ومراجعتها لغويًا وفنيًا، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة. 

 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة حرص المديرية على توفير مناخ صحى وآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة، متمنيًا دوام التوفيق للجميع.


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