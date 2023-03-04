وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة تصحيح التظلمات للشهادة الإعدادية

الدقهلية : محمد الحبشي

وصرح ناصر، أنه يحق للطالب أن يطلع على صورة كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته ليتم عرضها على موجهي عموم المواد، على أن يتم إخطار الطالب والمدرسة برفع درجاته في أي مادة عقب الإنتهاء من الفحص، جاء ذلك بحضور أحمد هلال، مدير المكتب الفني، وإبراهيم طلعت، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وإعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 87% للإعدادي العام، و87.8% للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 125 ألفا و227 طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفا و790 طالبا وطالبة، نجح منهم 107 ألفا و668 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78%.

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‏فيما بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 1546 طالبا وطالبة، نجح منهم 1522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 87.8%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.