اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يكرمان الفائزين بمسابقة الأنشطة الطلابية

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:46 م
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يكرمان الفائزين بمسابقة الأنشطة الطلابية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة حلوان، مساء اليوم الاثنين، أمسية رمضانية وحفل سحور لإعلان نتائج مسابقة أنت النجم، التى نظمتها الجامعة لاكتشاف المواهب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور مصةفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ، والدكتور حسام الملاحى،  والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين وعدد من قيادات الجامعة.

واستهل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، كلمته فى الحفل بالترحيب بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وقيادات الجامعة السابقين وقيادات وزارة التعليم العالى ، مشيرًا إلى أن الجامعة حرصت على تنظيم أمسية رمضانية لإبراز العناصر الايجابية لجامعة حلوان التى تتميز بكونها جامعة نوعية ذات تخصصات فريدة ونوعية وتضم عدد كبير من كليات الفنون ، لافتا إلى أن هدف الجامعة إعادة استغلال الامكانيات وتحسين الموارد مشيرًا إلى ان الحقل من تنظيم طلاب الجامعة بداية من المادة الإعلامية المعروضة والفيلم الذى تناول تاريخ الجامعة

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان تضم كل التخصصات مؤكدا على أن إطلاق مسابقة انت النجم التى أطلقتها الجامعة تأتى لاكتشاف قوة مصر الناعمة من الفنون وذلك تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسى لاكتشاف المواهب، موضحا أن عدد الطلاب المشتركين بالمسابقة 3500 طالب فى كل المجالات بمشاركة طلاب وافدين وطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على أهمية الانشطة الطلابية بالجامعة ، مرضحا أن التوظيف بعد التخرج لا يعتمد على التعليم وأن اكتشاف المواهب لدى الطلاب هو الاساس ،

 وعلى سبيل المثال من نجوم جامعة حلوان اسماء ابو اليزيد وأحمد أمين وبيرمى فؤاد مؤكدا على ان بناء الشخصية تتوقف على ممارسة النشاط داخل الجامعة مشيرا الى تخصيص 3%  من مصروفات الطلاب لدعم الأنشطة الطلابية وبعد أن كان مخصصات النشاط الطلابى 3 مليون أصبح هذا العام أكثر من 15  مليون لدعم التشاط الطلابى مؤكدا على اهمية النشاط الطلابى لمواجهة الفكر المتطرف لدى الطلاب وغرس قيم الانتماء واكتشاف المواهب.

وكرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الطلاب الفائزين فى مسابقة انت النجم.

الحضور فى الحفل
الحضور فى الحفل

 

الحفل
الحفل

 

جانب من الحاضرين
جانب من الحاضرين

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

 


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة حلوان

وزير التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:42 م

وزير التعليم العالى يقرر ندب الدكتور ضياء خليل مديرا تنفيذيا لصندوق رعاية المبتكرين

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:00 ص

التعليم العالى: 78 بحثا و150 مشاركا من 28 دولة بمؤتمر مركز بحوث الفلزات للحام

الأحد، 09 أبريل 2023 10:36 ص

التعليم العالى: اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المرشحين

السبت، 08 أبريل 2023 03:30 م

التعليم العالى: طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يصنعون أول ماكينة غزل ونسيج مُتنقلة

السبت، 08 أبريل 2023 11:28 ص

تعرف على أبرز 6 أهداف لمسابقة التعليم العالى لأفضل جامعة صديقة للبيئة

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 ص

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالى تنظم معسكرًا وندوات تثقيفية بمشاركة 200 طالبة

الخميس، 06 أبريل 2023 02:41 م

التعليم العالي تطلق مبادرة "كن مستعد" لتأهيل الشباب لسوق العمل

الخميس، 06 أبريل 2023 10:48 ص

التعليم العالى: ورشة عمل بمعهد بحوث الإلكترونيات حول ترويج الأفكار البحثية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:00 م

التعليم العالى: مباحثات مصرية صينية لتنفيذ مشروعات إنشاء مركز للدراسات الأفريقية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:12 م

التعليم العالي: فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافى بالمكاتب الثقافية بالخارج

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة