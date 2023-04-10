وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يكرمان الفائزين بمسابقة الأنشطة الطلابية

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة حلوان، مساء اليوم الاثنين، أمسية رمضانية وحفل سحور لإعلان نتائج مسابقة أنت النجم، التى نظمتها الجامعة لاكتشاف المواهب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور مصةفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ، والدكتور حسام الملاحى، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين وعدد من قيادات الجامعة.

واستهل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، كلمته فى الحفل بالترحيب بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وقيادات الجامعة السابقين وقيادات وزارة التعليم العالى ، مشيرًا إلى أن الجامعة حرصت على تنظيم أمسية رمضانية لإبراز العناصر الايجابية لجامعة حلوان التى تتميز بكونها جامعة نوعية ذات تخصصات فريدة ونوعية وتضم عدد كبير من كليات الفنون ، لافتا إلى أن هدف الجامعة إعادة استغلال الامكانيات وتحسين الموارد مشيرًا إلى ان الحقل من تنظيم طلاب الجامعة بداية من المادة الإعلامية المعروضة والفيلم الذى تناول تاريخ الجامعة .

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان تضم كل التخصصات مؤكدا على أن إطلاق مسابقة انت النجم التى أطلقتها الجامعة تأتى لاكتشاف قوة مصر الناعمة من الفنون وذلك تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسى لاكتشاف المواهب، موضحا أن عدد الطلاب المشتركين بالمسابقة 3500 طالب فى كل المجالات بمشاركة طلاب وافدين وطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على أهمية الانشطة الطلابية بالجامعة ، مرضحا أن التوظيف بعد التخرج لا يعتمد على التعليم وأن اكتشاف المواهب لدى الطلاب هو الاساس ،

وعلى سبيل المثال من نجوم جامعة حلوان اسماء ابو اليزيد وأحمد أمين وبيرمى فؤاد مؤكدا على ان بناء الشخصية تتوقف على ممارسة النشاط داخل الجامعة مشيرا الى تخصيص 3% من مصروفات الطلاب لدعم الأنشطة الطلابية وبعد أن كان مخصصات النشاط الطلابى 3 مليون أصبح هذا العام أكثر من 15 مليون لدعم التشاط الطلابى مؤكدا على اهمية النشاط الطلابى لمواجهة الفكر المتطرف لدى الطلاب وغرس قيم الانتماء واكتشاف المواهب.

وكرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الطلاب الفائزين فى مسابقة انت النجم.



الحضور فى الحفل



الحفل



جانب من الحاضرين



جانب من الحضور



جانب من الحفل