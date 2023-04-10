اليوم السابع
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هطول أمطار على أنحاء متفرقة فى محافظة أسوان

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:21 م
هطول أمطار على أنحاء متفرقة فى محافظة أسوان هطول أمطار على أنحاء متفرقة فى محافظة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهدت محافظة أسوان، قبل قليل، تساقط أمطار بغزارة على أنحاء متفرقة فى طقس متقلب تشهده المحافظة مساء اليوم، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس غير المستقر خلال الفترة الحالية.
 
وتساقطت الأمطار على مركز إدفو والمواقع المجاورة لها بشمال محافظة أسوان، بشكل متفاوت بعد أن تلبدت السماء بالغيوم، وبدأت درجات الحرارة فى الانخفاض، والتى كانت قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى أول النهار.
 
وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ومحافظة أسوان من طقس غير مستقر تشهده المحافظة جنوب مصر خلال الساعات المقبلة، يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة.
 
 

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