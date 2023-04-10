تساقط ثلوج بمناطق وسط شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد.. صور

شهدت قرى مركز الحسنة الغربية بوسط سيناء تساقظ ثلوج خفيفة مع أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة ورياح مثيرة للغبار والأتربة.

وقال أهالى مناطق وقرى مركز الحسنة بوسط سيناء، إن تساقط حبات البرد تركز فى قرية بغداد مكونا الثلوج، وغطت الغيوم سماء كافة مناطق شمال سيناء طوال اليوم، وتساقطت أمطار خفيفة متقطعة على مناطق شمال سيناء الساحلية.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002.

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن أعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.