اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:13 م
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37856 طن تشمل: 7654 طن يوريا و 688 طن صويا 100 طن ملح معبأ و 162 طن اسمنت و 2400 طن مولاس و 4300 طن رمل و 15047 طن كلينكر و 7505 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33046 طن تشمل : 4700 طن خردة و 256 طن بذور كتان و 500 طن بسلة و 5229 طن فول و 2000 طن ذرة و 8536 طن قمح و 8000 طن صويا صب و 503 طن صويا معبأ و 1601 طن خشب زان و 5812 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1721 طن  .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1590 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 480 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2644 حاوية مكافئة . 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162075 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133231 طنًا  .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة .
 

 


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