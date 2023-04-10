ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37856 طن تشمل: 7654 طن يوريا و 688 طن صويا 100 طن ملح معبأ و 162 طن اسمنت و 2400 طن مولاس و 4300 طن رمل و 15047 طن كلينكر و 7505 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33046 طن تشمل : 4700 طن خردة و 256 طن بذور كتان و 500 طن بسلة و 5229 طن فول و 2000 طن ذرة و 8536 طن قمح و 8000 طن صويا صب و 503 طن صويا معبأ و 1601 طن خشب زان و 5812 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1721 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1590 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 480 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2644 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162075 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133231 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة .