اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 03:02 ص
أكرم القصاص
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مظاهرة لأبناء جاليات فلسطين والعرب فى النمسا للتنديد بالتصعيد الإسرائيلى

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:00 ص
مظاهرة لأبناء جاليات فلسطين والعرب فى النمسا للتنديد بالتصعيد الإسرائيلى انتهاكات الاحتلال
ا ش ا

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تظاهر أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية فى النمسا الأحد أمام مقر دار أوبرا فيينا الشهيرة للتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة والضفة الغربية.

 

وحمل المتظاهرون إعلام فلسطين ونددوا بممارسات الاحتلال الإسرائيلى خاصة عمليات اقتحام المسجد الاقصى المبارك كما طالبوا بانهاء حصار غزة.

 

ورفض المتظاهرون اصرار الحكومة الإسرائيلية على مزيد التصعيد العسكرى فى الضفة الغربية وغزة، مشيرين إلى أن المسجد الأقصى خط أحمر، وحثوا مجلس الأمن الدولى على تحمل مسئولياته فى هذا الشأن.

 

كما أدان المتظاهرون اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح والاعتداء على المعتكفين وافراغ المسجد منهم بالقوة.


فلسطين

الجالية الفلسطينية فى النمسا

الاحتلال الاسرائيلى

انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى



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