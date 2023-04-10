اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 01:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:20 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا جثة
قنا ـ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث سيارتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل وكبوت بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين والجثث.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى والجثث لمشرحة مستشفى قوص المركزي.
 
 
 
 


 

 


حادث تصادم

حادث قنا

محافظة قنا

مركز قوص

امن قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة