مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا ـ صابر سعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث سيارتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل وكبوت بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين والجثث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى والجثث لمشرحة مستشفى قوص المركزي.





