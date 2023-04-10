محافظ الدقهلية يحيل 94 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 94 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها، شملت مراكز ومدن ميت سلسيل وبلقاس، وطلخا وأجا ونبروة وشربين والمنصورة وتمى الأمديد، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و27 محضر نقص وزن، و1محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (12شيكارة)، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و1محضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضر مبيعات وهمية، و35 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر عدم تبديد حرز، و1محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) و1محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التمويني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال اللجان الخماسية للمرور علي الأسواق والمحلات والمخابز بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ففي مركز ومدينة بلقاس، تم متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الخماسية باشراف ومتابعة المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة، وفي حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة محمد أمين رئيس الحي، وفي مدينة محلة دمنة بإشراف ومتابعة أحمد حمدي رئيس المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وكذلك تواصلت جهود الوحدات المحلية في فتح منافذ بيع السلع، وخاصة اللحوم السودانية بأسعار مخفضة للجمهور، ففي مركز ومدينة ميت سلسيل، قال اللواء صبري سليمان رئيس المركز والمدينة، إنه تم التنسيق مع قطاع التموين وذلك لتجهيز وفتح المنفذ الخامس بنطاق المدينة لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة بسعر 150جنيها للكيلو بدلا من 195جنيها للجمهور من مواطني مركز ومدينة ميت سلسيل وبالتنسيق مع النائب محمد خالد عضو مجلس النواب والمجتمع المدني، في إطار مبادرة "بصمة خير" بمساهمة المهندس أمجد المناوي أحد أبناء المركز مما لاقي استحسان المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.