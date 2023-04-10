محافظة البحر الأحمر تعلن عن حاجتها لشغل وظائف تخصصية.. اعرف الشروط والتفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن شغل بعض الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية القيادية في المستوى الوظيفى مدير عام، بديوان عام محافظة البحر الأحمر وبعض مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك من خلال الإعلان الذى حمل رقم 1 لعام 2023.

واعلنت المحافظة أن تفاصيل إعلان الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية بموقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الرابط التالى:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

وعن الوظائف القيادية المطلوبة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وهى مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تفاصيل اعلانهم على الرابط التالى

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=KlX4Bc5IEEpR+i7zhUix3w==

ومدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف والتطوير بمديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=OlE7uAnhu3ABC5p9ckHPTA==

مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=iR0QuNmxR29Cz9ZCGSR5ow==

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=zT6dI9gyZNEx78LjhduPSg==

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=LfUJeStZNkFba+vKl1mhlg==