محافظة أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، يرافقها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مشروع ممشى أهل مصر، اليوم، الاثنين، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع.

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، أن مشروع ممشى أهل مصر ، يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم منها الكورنيش الجديد بطول 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم حيث يشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 مترا.

وأوضحت نائب محافظ أسوان، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم على 3 مستويات لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بهذه البانوراما الجمالية والإبداعية المتكاملة.