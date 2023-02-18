محافظ أسوان: إنهاء 90% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه تم إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجارى تنفيذه بطول 4 كم، والذى بدأ فى مطلع 2022، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة 18 شهراً ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام 1964.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة، مما سيتيح للمواطنين والزائرين والأفواج السياحية الاستمتاع ببانوراما الجمالية لنيل أسوان.

وأوضح اللواء عطية، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم استخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعين، وخاصة الجرانيت والرخام، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة، موضحاً أن إحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء حيث سيتم بالتوازى إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار.



مشروع ممشى أهل مصر (1)



مشروع ممشى أهل مصر (2)



مشروع ممشى أهل مصر (3)



مشروع ممشى أهل مصر (4)