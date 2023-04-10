اليوم السابع
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كريم عمار بطل كمال أجسام أقصرى.. ينضم لمنتخب مصر للناشئين بمسيرة من البطولات

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:05 م
كريم عمار بطل كمال أجسام أقصرى.. ينضم لمنتخب مصر للناشئين بمسيرة من البطولات كريم فى أول بطولة عام 2020 الثانى على الصعيد
الأقصر – أحمد مرعى

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بطل مميز من أبناء محافظة الأقصر، خاض عددا من البطولات الدولية والمحلية فى كمال الأجسام وحقق مراكز متقدمة في البطولات التي شارك بها على مدار الـ3 سنوات الماضية، حيث حقق أولى أحلامه بالانضمام لمنتخب مصر للناشئين وحصد عدد من الميداليات في مختلف البطولات التي شارك بها.
 
وبدأ البطل الشاب كريم عمار معوض البالغ من العمر 20 سنة، مسيرته فى كمال الأجسام بالحصول على المركز الثاني على مستوى الصعيد فى أولى بطولاته عام 2020، وحصل على الميدالية الفضية، كما حصد بطولة الجامعات على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية عام 2020، كما حصل على المركز السابع على الجمهورية عام 2021 فى بطولة أيرون مان كلاسيك، كما حصد المركز الثانى فى البطولة الثانية بأيرون مان عام 2021.
 
وأوضح الشاب كريم عمار لـ"اليوم السابع"، أنه يتدرب فى صالات الأقصر منذ سنوات على نفقته الخاصة، ويشارك فى مختلف البطولات المحلية والدولية بدعم من أسرته وأصدقاؤه، حيث شارك فى عام 2022 ببطولة ماصل فيت وحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية، حتى تم تسجيله فى منتخب الجمهورية عام 2022، وشارك فى بطولة الجمهورية للجامعات وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما شارك فى بطولة أبو حطب وحصد المركز الثانى فى فئة البدي بيلدنج، والمركز الرابع في بطولة التين فيزيك.
 
وأكد بطل كمال الأجسام الأقصرى كريم عمار معوض، على أنه مستمر فى مسيرته والتدريبات بصورة يومية فى مدينة الأقصر ليكون بطل عالمى من أرض الأقصر، موضحاً أنه بجانب التدريبات اليومية فى صالات الجيم بالأقصر، فهو يقوم بتدريب النشء والشباب على كمال الأجسام ليخرج من أرض الصعيد أبطال فى المستقبل على يديه.
 
البطل كريم خلال مشاركته فى البطولات المحلية
البطل كريم خلال مشاركته فى البطولات المحلية

الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية للجامعات 2022
الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية للجامعات 2022

تكريم البطل الأقصرى كريم عمار بالميدالية الفضية
تكريم البطل الأقصرى كريم عمار بالميدالية الفضية

تكريم البطل كريم فى بطولة أيرون مان كلاسيك
تكريم البطل كريم فى بطولة أيرون مان كلاسيك

كريم حصد الأول على الجامعات عام 2020
كريم حصد الأول على الجامعات عام 2020

كريم فى أول بطولة عام 2020 الثانى على الصعيد
كريم فى أول بطولة عام 2020 الثانى على الصعيد

كريم يحصد الرابع ببطولة ماصل فيت 2022
كريم يحصد الرابع ببطولة ماصل فيت 2022

ميداليات وشهادات تقدير للبطل كريم الأقصرى
ميداليات وشهادات تقدير للبطل كريم الأقصرى

 


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