طلاب من ذوى الهمم يقدمون عرضا فنيا بحضور وزيرى التعليم والثقافة.. صور

كتب محمود طه حسين

قدم طلاب من ذوى الهمم بمدرسة النصر للغات عرضا فنيا مرتدين الجلباب البلدى والصعيدى، بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى والدكتورة نيفين الكيلاني، وتضمن العرض رقصا صعيديا بالعصا على أنغام المزمار البلدى.

ووجه الدكتور رضا حجازي جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى وقت سابق بتنظيم احتفالية "قادرون مبدعون"، وذلك تمهيدًا لإقامة احتفالية كبيرة بالوزارة تضم أكبر عدد من المسئولين لتكريم هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الاحتفالية، أنه صدر القرار الوزاري الخاص بتقييم الطلاب ذوي الهمم في امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث تم تعديل الورقة الامتحانية لتشتمل على أسئلة موضوعية ( اختيار من متعدد) بنسبة 100٪؜ لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15%أسئلة مقالية.

وكان وزيرا التربية والتعليم والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفقدا مكتبة مدرسة كلية النصر للغات التابعة للمعاهد القومية والتى تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم الإطلاع على محتويات المكتبة وتضمنت حجر من الرخام تاريخى وكتب التاريخى الاسلامى، كما تم تفقد المعرض الفنى الدائم للمدرسة وشملت أعمال فنية للطلاب، حيث أكد الدكتور رضا حجازى على أهمية ممارسة الأنشطة سواء الفنية أو العلمية كونها تساهم فى بناء شخصية الطفل.