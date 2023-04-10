"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة علاجية مجانية بالعجمى اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تنظيم عدة قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر أبريل، حيث تنظم اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية، بالبيطاش بمنطقة العجمى الطبية غرب الإسكندرية.

وتأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، وبالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة الجهود لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة ثان قد قامت تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، بتنظيم قافلة شاملة بمقر جمعية السلام بالمندرة قبلى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى.

وخلال القافلة، تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 150 حالة أطفال، و100 حالة باطن، و30 تنظيم الأسرة، وإجراء جلسات علاج طبيعى على 15 حالة، والكشف على 55 أمراض نساء و40 حالة باطن، وإجراء رسم القلب بواقع 15 حالة.

وشملت القافلة تقديم فعاليات توعوية وثقافية وإلقاء الضوء على القضية السكانية، ومبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرية المصرية، كما تم إلقاء ندوة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، بالإضافة إلى الدعوة لفتح فصول فى العزبة، وحصر قواعد بيانات القادرين على القراءة والكتابة تمهيدا لإجراء اختبارات فورية لهم.