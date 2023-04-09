الكشف على 569 مواطنا فى قافلة طيبة تابعة لحياة كريمة فى قرية الأمل برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، توقيع الكشف الطبى على 569 مواطنا فى قافلة طبية خلال يومي 7 و8 أبريل الجارى، بالوحدة الصحية لقرية الأمل بمدينة وأس غارب ضمن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة

وأكدت المديرية فى بيان لها، أنه تم اجراء الكشف وفحص وصرف العلاج مجانا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

كما شملت القافلة إجراء 216 فحصا معمليا، وإجراء 17 أشعة وسونار، و97 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .