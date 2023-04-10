جنايات كفر الشيخ تحيل أوراق المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمعاونة آخر للمفتى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، في قضية محاكمة نقاش وسيدة، بتهمة قتل زوجها على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، إحالة أوراق "علاء. ا.ع"، 30 عامًا، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، و"نيرة.ج.م"، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.

وقالت النيابة، إنه بتاريخ 30 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام المتهمان بارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن وسوست المتهمة له بقتله وما أن لقي قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه، وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بإلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاومة منه مزهقًا روحه.