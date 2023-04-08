تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمعاونة آخر فى كفر الشيخ

جاء ذلك، ضمن أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، والمتهم هو نقاش ثلاثيني، يُقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تُقيم بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، وتُجرى محاكمتهما في محكمة جنايات كفر الشيخ، عما أُسند إليهما بقتل الزوج.

وكشف أمر إحالة شخص يبلغ من العمر، 30 عامًا، نقاش، ويُقيم بقرية ميت الديبة، التابعة لمركز قلين، وسيدة تبلغ من العمر، 33 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق أوراق القضية بأنهما بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه زوج المتهمة الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين بأن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض محل الاتهام الثاني، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقائه لتوصيله لوجهة أرادها، وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان ناءٍ غير مطروق، وما أن شاهده منفردًا عاجلة طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وُجّهت له تهمة إحرازه سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني.