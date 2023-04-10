بنيامين نتنياهو يعترف: الردع فى إسرائيل تضرر وسنعزز قدراتنا الدفاعية

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الردع فى إسرائيل تضرر، والحكومة السابقة جعلت بلادنا أكثر عرضة للهجمات".

وأضاف في كلمة له: "سنواجه المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل وتجاوز التحديات التى تركتها الحكومة السابقة، وسنعزز قدرة إسرائيل على الردع والدفاع وسنصلح ما تم تدميره".

وفي وقت سابق، إصدار نتنياهو تعليمات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة جميع قوات الاحتياط، كما طلب من قوات الجيش تعبئة قوات إضافية؛ لمواجهة الهجمات التى وصفها بـ"الإرهابية"، كما دعا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية، بحسب بيان من مكتبه.