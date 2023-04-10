بتعانى من نوبة القلق.. 8 أشياء يجب القيام بها للحفاظ على صحتك العقلية

كتبت ميرفت رشاد



8 أشياء يجب فعلها عند التعرض لنوبة القلق: 1. التعرف على قلقك وتقبله اعترف أن ما تمر به هو نوبة قلق وأنه سيمر، يمكن أن يكون قبول مشاعرك والتحقق من صحتها خطوة مفيدة في تقليل حدة الأعراض. نوبات القلق هي نوبات مفاجئة من الخوف الشديد ، يمكن أن تحدث بشكل غير متوقع ، وغالبًا بدون سبب واضح ، وتجعل الشخص يشعر بالعجز وخرج عن السيطرة، يمكن أن تشمل أعراض نوبات القلق سرعة دقات القلب ، وضيق في التنفس ، والتعرق ، والارتعاش ، وألم الصدر أو عدم الراحة ، والدوخة أو الدوار ، والغثيان ، إذا كنت تعاني من نوبة قلق ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إدارة الأعراض وتقليل شدة الضيق،وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".اعترف أن ما تمر به هو نوبة قلق وأنه سيمر، يمكن أن يكون قبول مشاعرك والتحقق من صحتها خطوة مفيدة في تقليل حدة الأعراض.



2. تمرن على التنفس العميق تنفس ببطء من أنفك للعد حتى أربعة ، واحتفظ به لأربعة ، ثم أخرج الزفير من خلال فمك للعد حتى أربعة، كرر هذه الدورة عدة مرات حتى تشعر بالهدوء.



3. تحدث مع نفسك تحدث إلى نفسك بنبرة هادئة ومطمئنة، ذكّر نفسك أن ما تشعر به مؤقت وأنه يمكنك تجاوزه.



4. ركز على حواسك ركز على حواسك وما يمكنك أن تراه وتسمعه وتذوقه وتشعر به وتشمه. يمكن أن يساعد ذلك في إعادتك إلى اللحظة الحالية وتقليل شدة قلقك.



5. تشتت التفكير انخرط في مهمة تتطلب تركيزك ، مثل العد التنازلي من 100 أو تلاوة الأبجدية بالعكس هذا يمكن أن يشتت عقلك عن الأفكار المقلقة ويهدئ جهازك العصبي.



6. استخدم الاسترخاء التدريجي للعضلات شد كل مجموعة عضلية في جسمك وحررها ، بدءًا من أصابع قدميك وصولاً إلى رأسك، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف التوتر وتقليل الأعراض الجسدية للقلق.



7. حرك جسمك يمكن أن يساعد النشاط البدني مثل المشي أو التمدد أو اليوجا في التخلص من التوتر وتقليل شدة القلق، يمكن أن يساعد البقاء نشيطًا أيضًا في إعادة توجيه القلق.