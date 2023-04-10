بتعانى من نوبة القلق.. 8 أشياء يجب القيام بها للحفاظ على صحتك العقلية

نوبات القلق هي نوبات مفاجئة من الخوف الشديد ، يمكن أن تحدث بشكل غير متوقع ، وغالبًا بدون سبب واضح ، وتجعل الشخص يشعر بالعجز وخرج عن السيطرة، يمكن أن تشمل أعراض نوبات القلق سرعة دقات القلب ، وضيق في التنفس ، والتعرق ، والارتعاش ، وألم الصدر أو عدم الراحة ، والدوخة أو الدوار ، والغثيان ، إذا كنت تعاني من نوبة قلق ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إدارة الأعراض وتقليل شدة الضيق،وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
بتعانى من نوبة القلق.. 8 أشياء يجب القيام بها للحفاظ على صحتك العقليةالإثنين، 10 أبريل 2023 11:00 م
القلق
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