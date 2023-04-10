انقطاع المياه عن 3 مناطق بمدينة الفيوم بسبب كسر فى خط طرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع مياه الشرب عن ثلاث مناطق بمدينة الفيوم، بسبب حدوث كسر مفاجئ، بخط الطرد 600 مم، بمنطقة الحواتم، أمام مدرسة الشهيدة منه الله.

وأوضحت، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن المياه انقطعت بمناطق الصوفي، والشيخ حسن، والسلخانة، وجار العمل على إصلاح الخط، وفور الانتهاء منه، سيتم فتح المياه، لتصل إلى كل المناطق المتأثرة تباعا.

وكانت ترأست الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع التعليم العام والتطوير التكنولوجي، لمناقشة الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة، لامتحانات الصفين الأول، والثاني الثانوي، بمسرح المديرية.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، بعض الموضوعات المهمة، منها مراعاة أقصى درجات السرية، وسرعة الانتهاء من بنوك الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، وسرعة الانتهاء من الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة لامتحانات.

حضر الاجتماع، كل من مراد أحمد حسن، مدير التعليم العام، ومحمد فاروق، مدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومديري المرحلة الثانوية بالإدارات، وموجهو العموم بالمديرية، والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، ومسؤولي التطوير التكنولوجي بالإدارات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.