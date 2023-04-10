انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب بمدينة دمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، عقد فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، بكافة مراكز ومدن المحافظة، والذى يستهدف رفع مستوى الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم.

ويعقد منتدى الحوار الوطنى للشباب فعالياته اليوم الإثنين بمركز شباب دمنهور، بمشاركة أكثر من 50 شابا وفتاة، ومناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات التى تساهم فى رفع مستوى الوعى لدى الشباب بكافة القرى والمراكز خاصة بالمناطق النائية.

وأضاف أنه جار تنفيذ فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية بمحافظة البحيرة، والتى يشارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات على مستوي 15 ادارة شباب فرعيه علي مستوي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة انه تم تنفيذ فاعليات منتدى الشباب بعدد 5 مراكز وهى الرحمانية وكوم حمادة ورشيد وإيتاى البارود والدلنجات وانه سيتم عقد فاعليات الملتقى اليوم الاثنين بمركز شباب دمنهور .

وأشار إلى أن منتدى الشباب يهدف فى الأساس لرفع مستوى الوعى الثقافى والاجتماعي لدى الشباب عن طريق عقد الندوات وورش العمل لاهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها وكذلك عرض رؤي ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى بمدينة دمنهور.

يذكر أن وزارة الشباب قد أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب"برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة .

ويتم تنفيذ منتدى الشباب بالتعاون بين الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى و الإدارة العامة لبرلمان الشباب .

و يشتمل المنتدى على عدة محاور ومنها "التنمية الاجتماعية – التنمية الثقافية – التنمية الاقتصادية – التنمية السياسية – التنمية المستدامة.