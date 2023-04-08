ختام الورشة الثالثة لمنتدی الحوار الوطنی الثانی للشباب بدمیاط

دمياط - معتز الشربيني

نفذت ا لإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة البرلمان والتعليم المدني)، فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار "فيما يفكر الشباب، حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب السرو بإدارة السرو، ومرکز شباب البراشیه بإدارة فارسکور، ومرکز شباب الروضة بإدارة شباب الروضة ومركز شباب دمياط بإدارة دمياط ومركز شباب كفرسعد بإدارة كفرسعد وقام بتنفیذ الورش مدرب/ عبدالحلیم زکریا، فاطمه الجابری، أمنیة العربانی، نورهان البدرى. مدربين وزارة الشباب والرياضة.

ويتناول منتدى الحوار الوطني الأول للشباب، ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، ومن خلالها تتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

کما بدأ الحوار بتعريف الدعوة التى أطلقها السيد الرئيس لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهه التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصياً لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

واستكمل الحوار بالتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولي للمنتدي تم تنفيذها في 2016، وكان محاور المنتدى حينها سياسي، اقتصادي، إجتماعي والقضايا التي تندرج تحت كل محور، تم بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات غلاء الأسعار، مشكلة المواصلات، مشكلات التعليم والصحة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.