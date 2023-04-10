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الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تبحث طلب مناقشة عامة بشأن ترشيد مياه الرى

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:00 ص
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تبحث طلب مناقشة عامة بشأن ترشيد مياه الرى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتب أمين صالح

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تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى.
 
وقال النائب سالم العكش مقدم الطلب فى مذكرته الإيضاحية، أن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها الماء فيجب الحفاظ عليها فلا قيمة للحياة بدون الماء ويقول سبحانه وتعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وفي ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ مليون نسمة إلا أننا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.
 
أضاف العكش، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي الي فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.
 
 
 
 

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