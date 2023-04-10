الأرصاد: أجواء ربيعية لتأثر البلاد بمنخفض جوى والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء ربيعية بنكهة الشتاء، حيث من المتوقع اليوم حدوق انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر أيضا بوجود وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، مع محمود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".