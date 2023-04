اكتشاف نوع نادر من زهور الأوركيد فى منطقة التبت.. صور

اكتشف العلماء نوعا نادرا من زهور الأوركيد يسمى كيلوشيستا دنسيفلورا، فى محافظة متوك بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين.

Scientists have found a rare orchid species, named Chiloschista densiflora, in Metok county of Southwest China's Tibet autonomous region. The discovery has been published in the journal Phytotaxa. pic.twitter.com/WWdaAdmh8J